Schwerlasttransport für Windpark blockiert die B185 zwischen Dessau und Köthen

Köthen/Dessau/MZ - Der lang angekündigte und schon einmal verschobene Schwerlasttransport von Rotorblättern von Köthen in den Windpark Quellendorf soll nun am Montag, 28. November, starten. Darauf hatte die Polizei noch einmal hingewiesen.

Die Transporte seien vom 28. November bis 2. Dezember, vom 5. Dezember bis 9. Dezember und vom 12. Dezember bis 13. Dezember geplant. In dieser Zeit kommt es in Köthen und auf der B185 in Richtung Dessau zu erheblichen Verkehrsraumeinschränkungen.

Die Transporte befahren die Streckenabschnitte mit etwa 6 km/h und benötigen für die Gesamtstrecke nach Schätzungen der Polizei etwa fünf Stunden. Geplant ist der Transport von insgesamt neun Rotorblättern.