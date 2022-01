Statt September 2021: Dessauer „Kita Sonnenköppchen“ soll nun im März fertig werden

Vermutlich im März können die Kinder in die sanierte Kita Sonnenköppchen einziehen.

Dessau/MZ - Die Sanierung der Kindereinrichtung Sonnenköppchen in der Augustenstraße zieht sich länger hin, als ursprünglich geplant. Die Kita des Behindertenverbandes Dessau sollte Ende September vergangenen Jahres fertiggestellt sein. Im Herbst hieß es dann, zum Anfang des neuen Jahres können Kinder und Erzieher in die neu gemachte Einrichtung einziehen, die mit Hilfe des Förderprogramms Stark III/ Efre modernisiert und energetisch saniert wird. Aber auch diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt.

Wie Jan Geier, Geschäftsführer des Behindertenverbandes, nun auf MZ-Nachfrage sagte, ist die geplante Inbetriebnahme der Einrichtung Anfang März geplant: „Wir arbeiten darauf hin“.

Immer wieder gab es beim Bau Verzögerungen durch die geringe Besetzung der Baustelle mit Handwerkern und dem damit einhergehenden Terminverzug für fortführende Gewerke sowie erhebliche Lieferfristen von Baumaterialien. Geier nennt das alles „ein Zusammenspiel schwieriger Umstände“, denn es hakt schon seit 18 Monaten auf der Baustelle. „Auf die Abläufe können wir aber nur wenig Einfluss nehmen“, erklärt er.

Während der Bauzeit sind die Kinder im ehemaligen AOK-Gebäude in der Gliwicer Straße untergebracht. An dieser Zwischenunterbringung beteiligt sich auch die Stadt Dessau-Roßlau finanziell, weshalb der Behindertenverband im Oktober eine Verlängerung bei den Zuwendungen beantragt hatte.

280.000 Euro waren ursprünglich als städtischer Zuschuss für die Gliwicer Straße vorgesehen. Für weitere 32.650 Euro für die Monate Oktober bis Dezember 2021 ist jetzt von der Stadt der Weg frei gemacht worden.

Im Jugendhilfeausschuss, wo der Beschluss auf der Tagesordnung stand, gab es keinerlei Diskussion, weil der Terminverzug der Bauarbeiten die Verlängerung für die Sonnenköppchen-Kinder und -Mitarbeiter zwingend erforderlich macht.

Geier freut, dass die Stadt dem Anliegen so offen gegenübersteht, sagt aber auch: „Der jüngste Beschluss wird hoffentlich nicht der letzte sein.“ Denn die Verlängerung geht nun bis März in die nächste Runde. Und die Mehrkosten für den 2016 geplanten Bau schnellen weiter in die Höhe.

Ist die Kita in der Augustenstraße saniert, wird diese von 126 Mädchen und Jungen besucht. Bereits im September waren die Gerüste an der Kita gefallen. Der Innenausbau verzögerte sich jedoch.