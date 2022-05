Statt schneller Entscheidung: Schulplanung füht zu kontroversen Debatten im Stadtrat Dessau-Roßlau

Dessau/MZ - Der Ausschuss für Gesundheit, Bildung und Soziales wird sich Anfang Dezember in einer Sondersitzung mit der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung bis 2026/27 beschäftigen. Darauf verständigten sich die Mitglieder nach einer kontroversen Debatte und mehreren gegeneinander laufenden Anträgen.

Geplant war das seitens der Verwaltung so nicht. Die Schulentwicklungsplanung stand als Beschlussvorlage auf der Tagesordnung der Ausschusssitzung am Dienstag und sollte am 8. Dezember den Stadtrat passieren. Das wird nun nichts.

Auf Antrag der Bunten Fraktion wurde der Tagesordnungspunkt im Ausschuss nicht behandelt. Es sei nicht genügend Zeit, um sich intensiv mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen, hatte Isolde Grabner dies begründet. „Nach der Problematik mit der Pestalozzischule kann das nicht in Kurzform durchgewunken werden.“

Bunte Fraktion warnt vor schneller Entscheidung und bringt eigenen Beschluss ein

Die Bunte Fraktion hatte zum Thema Schulstandorte eine eigene Beschlussvorlage eingebracht. Die sollte laut Tagesordnung nach der Beschlussfassung der Schulentwicklungsplanung behandelt werden. Was wenig Sinn gemacht hätte. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder schloss sich der Argumentation Grabners an. „Die letzte Schulplanung ist 2019 ausgelaufen, da waren zwei Jahre Zeit, aber sie wird uns erst jetzt vorgelegt“, pflichtete zum Beispiel Marcus Geiger (Grüne) bei.

Bis zum 31. Januar 2022 müsste die Stadt einen beschlossenen Schulentwicklungsplan beim Landesschulamt vorlegen. Das ist nicht mehr zu schaffen. Wie der Beigeordnete Jens Krause am Mittwoch erklärte, hat die Stadt um eine vierwöchige Fristverlängerung gebeten. Den Vorwurf, dass sich die Verwaltung zu viel Zeit gelassen hätten, wies er zurück. „Der Entwurf ist seit Wochen in den Ortschaftsräten und Stadtbezirksbeiräten unterwegs und einsehbar.“

Dass die Planung auch den Bedarf in den Interventionsgebieten Leipziger Tor und Roßlau ausreichend berücksichtigt, zweifelt die Bunte Fraktion an und fordert das in ihrer Beschlussvorlage ein. „Wir sollten nicht nur anhand der vorhandenen Schulstandorte planen, sondern andere Optionen offenhalten“, erklärte Isolde Grabner. „Es ist wichtig, dass gerade diese Kinder dort in die Schule gehen können, wo sie wohnen.“ Es gebe für das Leipziger Tor ein Quartierskonzept und das müsse Berücksichtigung finden in der Schulentwicklungsplanung.

An dieser Stelle gingen die Meinungen auseinander. Die Planung sei durchaus bedarfsorientiert und beziehe die Interventionsgebiete ein, hob der Beigeordnete hervor und verwies außerdem auf den Aspekt des Personals. „Man muss auch die Lehrer für eine neue Schule haben, aber die fehlen ja jetzt schon.“

Auch der Vorsitzende des Ausschusses, Michael Puttkammer, fremdelt: „Ich weiß nicht, wo das hingehen soll?“ Seiner Meinung nach funktioniert das Interventionsgebiet Roßlau als Schulstandort sehr gut. Und auch am Rand des Quartiers Am Leipziger Tor gebe es mehrere Schulen, „die können wir gerne stärken und vergrößern“. Neue zu schaffen, hält er indes für nicht notwendig.

Aber Puttkammer erkannte den Gesprächsbedarf zum Thema in den Reihen des Ausschusses. Sein Vorschlag der Sondersitzung fand mehrheitliche Zustimmung. Isolde Grabner stellte bis dahin die Beschlussvorlage ihrer Fraktion bezüglich der Schulstandorte in Interventionsgebieten zurück.

Das Land hat für Grundschulen und Gymnasialstufen die Mindestschülerzahl erhöht - Das schafft die Stadt Dessau-Roßlau nicht überall und beantragt Ausnahme

Der Entwurf der Schulentwicklungsplanung, wie er jetzt vorliegt, sieht nur wenige Veränderungen vor. Die resultieren aus den vom Land veränderten Mindestschülerzahlen für Grundschulen ab dem 1. August 2022. Demnach wird die Größe von bisher 80 auf 120 Schüler erhöht. Die Grundschule „Hugo Junkers“ in Kleinkühnau kann aufgrund räumlicher Kapazitäten so viele Schüler nicht aufnehmen. Die Stadt wird einen Antrag auf Unterschreitung der Mindestschülerzahl stellen. Die Planung sieht in den nächsten Jahren für alle Grundschulen in Dessau eine Änderung der Schulbezirke vor.

Erhöht wird vom Land auch die Mindestschülerzahl in den Klassen 11 und 12 der Gymnasien von jetzt 50 auf 75 pro Jahrgang. Nach den derzeitigen Prognosen werden diese nicht durchgängig erreicht werden an den beiden städtischen Gymnasien. Die Stadt stellt auch hier einen Ausnahme-Antrag.