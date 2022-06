Statt Leopoldsfest: Dessau feiert kleines Stadtfest mit Höhenfeuerwerk - und Altem Dessauer

Dessau/MZ - Vermutlich wird er meckern und poltern, was das für ein Mist sei, den sich da die Stadtoberen haben einfallen lassen. Und vermutlich ist er auch ein bisschen sauer, dass er künftig nicht mehr Namensgeber des Dessauer Stadtfestes sein soll. Doch der Alte Dessauer, alias Klaus Brucker, kann nach dem Poltern auch versöhnliche Töne anschlagen. Schließlich ist er ja nicht aus der Welt, will - wie man hört - auch künftig in Dessau Feste mitfeiern. Und außerdem lässt Dessau-Roßlau an seinem Geburtstag (3. Juli) ihm zu Ehren auf dem Markt ein Höhenfeuerwerk entzünden.

