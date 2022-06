Startschuss im neuen Café Schillig in Dessau ist mit Weihnachtsvernissage geglückt

Der Begegnungsort hat in der Ferdinand-von-Schill-Straße eröffnet und viele Gäste angezogen. Sie konnten Kunst aus der Region kaufen.

Mit einer Weihnachtsvernissage und hängendem Weihnachtsbaum wurde das Café Schillig am Samstag eröffnet.

Dessau/MZ - Die Mütter und Väter des Café Schillig in der Ferdinand-von-Schill-Straße waren am Sonnabend überwältigt, als zur Eröffnung der Besucherstrom nicht abreißen wollte. Allmählich wurde es schon zum offiziellen Startschuss um 14 Uhr eng im Lokal. Locker über 100 Besucher konnten am Ende des Eröffnungstages begrüßt werden. Mit einer Weihnachtsvernissage wurde dem monatelangen Leerstand des ehemaligen Café Hügel ein Ende bereitet.