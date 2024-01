Wirtschaftminister Schulze vor Ort Start mit Mühleninsel und Lustgarten - Sachsen-Anhalt will Buga 2035 in Dessau-Roßlau unterstützen

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze ist am Mittwoch mit einer langersehnten Botschaft nach Dessau-Roßlau gekommen: Die Landesregierung hat die Unterstützung der Buga in Dessau-Roßlau beschlossen. Was das nun heißt.