Start ins neue Jahr Trotz Defizits von 25,5 Millionen Euro - Dessau-Roßlau hat grünes Licht für Haushalt 2023

Eine gute Nachricht zum Start in das neue Jahr: Das Landesverwaltungsamt in Halle hat die Haushaltssatzung 2023 der Stadt Dessau-Roßlau genehmigt. Was damit verbunden ist.