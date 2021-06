Starkregen setzt Mosigkau unter Wasser - Anwohner fordern nachhaltige Lösungen

Mosigkau - Es war der Nachmittag des 5. Juni, als die aufgestaute Feuchtigkeit der Tage zuvor sich in ergiebigen Niederschlagsmengen den Weg Richtung Boden suchte. Bis zu 120 Liter pro Quadratmeter regnete es punktuell. In großen Teilen der Stadt war das Starkregenereignis schon nach ein paar Stunden vergessen. Im nördlichen Teil von Mosigkau beschäftigt es die Einwohner auch noch Wochen danach.

Regenmengen haben in Mosigkau die Gullys aus der Straße gedrückt

Die großen Regenmengen flossen an jenem Samstagnachmittag teilweise in die Kanalisation und drückten das Wasser aus den Gullys an die Oberfläche. Im Wachtelweg, der Sproner Straße und weiteren Straßen im nördlichen Mosigkau bildeten sich große Seenlandschaften. Im Wachtelweg verteilte sich das Wasser auch auf den meisten Grundstücken. Da sich das Niederschlagswasser mit dem Schmutzwasser aus dem Kanalsystem vermischte, gelangten unter anderem auch Fäkalien auf die Grundstücke.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Mosigkau und Kochstedt pumpten noch am selben Tag das Wasser ab. „Wir hoffen, dass sich nicht im Nachhinein noch Gesundheitsgefahren ergeben“, sagt Kathleen Lorenz, Anwohnerin im Wachtelweg. Ein Nachbar lässt derzeit ein Gutachten dazu anfertigen. Die Feuerwehren haben die Schäden so gründlich wie möglich beseitigt.

„Glücklicherweise hat es die Häuser nicht überflutet“, so Lorenz. Vor einigen Jahren standen schon einmal die Wassermassen, inklusive Fäkalien, nach einem Starkregen auf den Grundstücken und drangen teilweise bis in die Häuser vor. „Die Versicherung zahlte für die Schäden. Zu oft sollte das aber nicht passieren, denn sonst wird so etwas irgendwann nicht mehr versichert“, vermutet die Anwohnerin. Deshalb fordert sie zusammen mit ihren Nachbarn Lösungen, damit eine Überlastung des Kanalsystems in Zukunft verhindert wird.

Darauf drängt auch der Mosigkauer Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber, der an dem Sonnabend selbst vor Ort war. „Starke Niederschläge in der Intensität und wohl möglich noch heftiger wird es zukünftig in möglicherweise kürzerer Folge geben“, so Weber. Der nördliche Teil Mosigkaus wäre davon am heftigsten getroffen, weil er tiefer als andere Ortsteile liegt. Der Wachtelweg liegt zusätzlich in einer Senke. Am tiefsten Punkt sammelt sich besonders viel Wasser.

Ortsbürgermeister drängt auf Erweiterung der Pumpstation oder ein größeres Kanalnetz

Im nördlichen Teil Mosigkaus betreibt die Wassersparte „Deswa“ der Stadtwerke eine Pumpstation. „Entweder die Kapazität der Pumpstation wird erweitert oder das Kanalnetz vergrößert“, schlägt Weber vor. Stadtwerke-Sprecher Christian Mattke bestätigt, dass das derzeitige Kanalsystem rund um den Wachtelweg nur für die Ableitung von Schmutzwasser aus Haushalten ausgelegt ist. Zusätzliche Kapazitäten zur Aufnahme von großen Mengen Regen habe das System nicht. Für mögliche Lösungsansätze verweist er an die Stadt.

Das zuständige Tiefbauamt teilt auf Nachfrage schriftlich mit, dass die Situation bekannt sei. Zu einzelnen konkreten Maßnahmen wollte sich das Amt jedoch nicht äußern. Es wird zugesichert, Planungsmittel für den Haushalt 2022 zu beantragen, um mögliche Lösungen dann auf den Weg zu bringen. Den Anwohnern im nördlichen Mosigkau bleibt vorerst nur die Hoffnung, dass der nächste heftige Starkregen nicht so schnell kommt.