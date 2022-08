Starkregen in Dessau-Rosslau: "Land unter" in Ziebigk, Siedlung und Süd nach Regen

Die Saalestraße ist nach dem starken Regenguss am Samstag ein einziger See.

Dessau/MZ/AGE - Nach einem Starkregen am Samstagnachmittag waren die Dessau-Roßlauer Feuerwehren zu verschiedenen Einsätzen gefordert. Insgesamt 14 Mal wurden sie binnen eineinhalb Stunden zwischen 17 Uhr bis 18.15 Uhr zu wetterbedingten Einsätzen alarmiert, berichtete die Einsatzleitstelle des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz. Die Hilfe der Feuerwehren waren besonders in den Stadtteilen Ziebigk, Siedlung und Süd gefragt, so sagte Einsatzleiterin Deborah Thomas. In den Stadtteilen waren Keller und Straßen überflutet worden. Nicht immer musste die Feuerwehr vor Ort auch tätig werden. Einmal wurde „Baumbruch auf Straße“ gemeldet. Auch diese Gefahr wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigt.