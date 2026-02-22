Hilfe bei den Heizkosten „Starkes Zeichen der Hoffnung“ - Wie die Landeskirche Anhalt der Kirchengemeinde in Kiew helfen will

Die Evangelische Kirchengemeinde St. Katharina in Kiew und die Evangelische Landeskirche Anhalts nehmen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf. Was damit verbunden ist. Was das Ziel ist.