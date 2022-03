Starker Rauch aus dem Erdgeschoss: Feuerwehr muss Brand in Dessauer Mehrfamilienhaus löschen

Feuerwehreinsatz am Donnerstag

Dessau/MZ - Zu einem Brand einem Mehrfamilienhaus in der Dessauer Friederikenstraße sind am Donnerstagnachmittag mehrere Feuerwehren der Stadt gerufen worden. Dort war gegen 16.20 Uhr ein Brand in einem Hausmeisterbüro im Erdgeschoss des Wohnblocks gemeldet worden.

Bei Ankunft er Retter dran bereits starker Rauch aus einem Fenster und dem Balkon. Eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen konnte aber verhindert werden. Gegen 16.48 Uhr war das Feuer gelöscht.

Vorsorglich waren der Hauseingang und ein benachbarter Treppenaufgang evakuiert worden. Nach der Kontrolle der Treppenräume und des Kellergeschosses konnte aber keine weitere Feuer- und Rauchausbreitung im Wohnhaus festgestellt werden.

Bei dem Hausmeisterbüro handelt es sich um einen separat von außen zugänglichen Bereich des Gebäudes.

Den Schaden schätzt die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau auf 25.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr sowie die freiwilligen Feuerwehren Dessau-Waldersee, -Süd und Roßlau mit insgesamt 30 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen.