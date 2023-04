Aktion „Princess for one Day“ Starfotograf erfüllt in Dessau Fototräume - 110 Frauen lassen sich für Guido Karp umstylen

Seit 20 Jahren gibt es die Aktion „Princess for one Day“: Im Dessauer Radisson Blu Hotel haben sich am Wochenende 110 Frauen das nicht entgehen lassen. Am Ende stand das Foto ihres Lebens. Von Guido Karp.