Stadtwald in der Dessauer Lobenbreite wird aufgeforstet - Weitere 4.000 Bäume gepflanzt

Dessau/MZ - Das gewohnte Einheitsgrau des Novembers und dazu noch etwas Regen, konnte am Sonnabend über 30 Freiwillige nicht davon abhalten im Stadtwald „Lobenbreite“ zwischen Klein- und Großkühnau Hand anzulegen. Was am Sonnabend zwei Wochen zuvor begonnen wurde, sollte am 27. November seinen Abschluss finden. Rund 5.000 Setzlinge wurden am 13. November zur Wiederaufforstung einer rund 1,5 Hektar großen Kahlfläche gepflanzt. Rund 4.000 kamen am vergangenen Sonnabend noch einmal dazu.

Darunter auch rund 700 vom Golfpark gekaufte. Ein Teil der Erlöse der Konzertreihe „Unterm Balkon“ investierte das Golfpark-Team in Baumpatenschaften. Nicht wenige der Freiwilligen, von jung bis alt, haben im Sommer die Konzertreihe im Golfpark besucht und sind somit Baumpaten geworden. So brachten Großeltern mit Enkeln, Eltern mit ihren Kindern, Paare und Einzelkämpfer die zarten Triebe ins Erdreich.

Jugendliche aus dem Dessauer Kinderheim „Wolkenfrei“ helfen bei der Pflanzaktion

Auch eine Gruppe Jugendlicher vom Kinderheim „Wolkenfrei“ mischte sich mit unter die Freiwilligen, lockerte den Boden mit Spaten auf, setzte die Setzlinge ein, schüttete wieder Erde drüber, trat den Boden fest und zog Meter um Meter weiter. Alles unter den lobenden Blicken ihres Erziehers Matthias Förster. Dieser ist in Dessau-Roßlau und darüber hinaus kein Unbekannter. Als Sänger „Neo Scope“ der Rockband „Down Below“ machte er sich einen Namen. 2008 traten die Roßlauer beim damals von Stefan Raab initiierten „Bundesvision Song Contest“ für Sachsen-Anhalt an und holten den dritten Platz. 2016 beschlossen die Band-Mitglieder getrennte Wege zu gehen. Als „Neo“ tourte Matthias Förster, der bis zu seiner Heirat Matthias Barwig hieß, bis 2019 durchs Land. Dann trat die Musik durch Corona in den Hintergrund.

„Nach der Pandemie will ich als Matthias Förster ein neues musikalisches Kapitel aufschlagen“, verrät er. Dem Heim will der gelernte Erzieher aber treu bleiben. Aktionen, wie die Wiederaufforstung in der Lobenbreite, findet er in mehrfacher Hinsicht gut. „Wir können der Natur etwas zurückgeben und unsere jungen Menschen haben wieder ein erfolgreiches Gemeinschaftserlebnis“, stellt Förster fest.

Denn Corona hat seiner Ansicht nach seinen Schützlingen viel ihrer Jugend genommen. Ein geregelter Schulalltag, Ausgehen, Partys, erste Liebeleien oder einfach in der Gruppe abhängen. Selbstverständlich war das in den vergangenen fast zwei Jahren nicht. Daher war der Sonnabend wichtig.

„Mir liegt auch Natur sehr am Herzen. Ich mag es nicht, wenn großflächig Bäume verschwinden“, sagt der 14-jährige Lukas. Deshalb fand er es gut, beim Wiederaufforsten dabei sein zu können. „Das Ergebnis von heute könnt ihr mal später euren Kindern und Enkeln zeigen“, sagt ihr Erzieher. In der Tat braucht es ein paar Jahrzehnte bis die Kahlfläche wieder zu einem dichten Wald wird. Bei optimalen Bedingungen werden laut Schätzungen des Stadtförsters Guido Siebert aus den gepflanzten Setzlingen rund 300 bis 400 stattliche Bäume, in einem dann hoffentlich intaktem Mischwald unter anderem mit Traubeneichen, Esskastanien, Hainbuchen und Winterlinden.