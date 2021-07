Stadtwahlausschuss bestätigt Reck als Sieger - Zwei-Wochen-Frist für Einsprüche läuft

Die OB-Wahl in Dessau wird ausgezählt.

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlaus Stadtwahlausschuss hat am Mittwoch das Endergebnis der Oberbürgermeister-Wahl offiziell festgestellt. Sieger der Stichwahl ist Robert Reck mit 14.856 Stimmen. Eiko Adamek erhielt 5.255 Stimmen.

Von 66.752 Wahlberechtigten der Doppelstadt waren am Sonntag, 27. Juni, 20.193 zur Wahl gegangen. 82 Stimmen waren ungültig.

Binnen zwei Wochen können nun noch Wahleinsprüche eingereicht werden, dass die Wahl nicht den Wahlrechtsvorschriften entsprechend vorbereitet oder durchgeführt oder in anderer unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beeinflusst worden ist. Gegen die Gültigkeit einer Direktwahl können auch Bewerber, die an der Direktwahl teilgenommen haben, sowie Bewerber nicht zugelassener Wahlvorschläge Wahleinspruch erheben. Diese sind beim Stadtwahlleiter einzureichen - mit Begründung und schriftlich.