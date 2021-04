Stadtverwaltung plant neues Testzentrum in der Dessauer Innenstadt

Dessau-Rosslau - Die Stadt Dessau-Roßlau will auf die Kritik an den Schnelltestzentren im Dessau-Center bzw. im MVZ am Luchplatz in Roßlau reagieren, die derzeit nur vormittags bzw. nachmittags geöffnet haben.

In Dessau soll deshalb ein neues Testzentrum eingerichtet werden und das bisherige Angebot im Dessau-Center ablösen. Künftig soll der Testbetrieb im ehemaligen P1 (Rathausanbau) ganztägig ermöglicht werden, hat Sozialdezernent Jens Krause am Dienstag im Sozialausschuss angekündigt. Das Testzentrum soll auch sonnabends öffnen. Wann es eröffnet wird, war am Mittwoch noch unklar.

Die Vorbereitungen im P1 laufen schon. (Foto: Ruttke)

„Wir müssen mehr Angebote machen“, sagte Krause im Ausschuss Denn vielfach ist ein negativer Coronatest jetzt nach der vom Bund verabschiedeten Gesetzesnovelle Voraussetzung, um Angebote wahrnehmen zu können, sei es für den Friseurbesuch, den Einkauf im Baumarkt oder dem Besuch im Tierpark. (mz/hth)