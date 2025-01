Knackpunkt Konsolidierung Stadtverwaltung braucht mehr Zeit für Haushalt 2025: Stadträte empört über gestoppte Beratungen

In dieser Woche sollten in mehreren Dessau-Roßlauer Ausschüssen die Beratungen zum Haushalt 2025 und zum Haushaltskonsolidierungskonzept stattfinden. Die Verwaltung hat die Beratungen in den Ausschüssen gestoppt. Was das bedeutet.