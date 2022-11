Zum Sieg hat es für Dessau-Roßlau am Ende nicht gereicht bei der Vergabe des Stadtumbau Award 2022. Warum sich die Stadt dennoch freuen kann und wie die Wohlfühloase gewürdigt wurde.

Mit einer Lasershow fand die Saison der Gartenträumelounge auf dem Dessauer Marktplatz in diesem Jahr ihren fulminanten Abschluss. Nun wurde das Konzept, das in der Coronazeit entwickelt wurde, beim Stadtumbau Award mit herausgestellt.

Dessau/MZ - Für Dessau-Roßlau hat es am Ende mit den „Gartenträumen in der Dessauer Innenstadt“ nicht zum Gewinn des Stadtumbau Award 2022 gereicht. Der erste Preis geht an das Projekt „Hülle und Fülle“ - Die Künstlerstadt Kalbe (Milde). Doch als Verlierer sieht sich die Stadt nicht, sagt Hannes Wolf, Chef der Stadtmarketinggesellschaft.