Dessau-Roßlauer Stadträte fast aller Fraktionen und Landtagsabgeordnete haben sich im Hort „Zauberburg“ am Schochplan in Dessau ein Bild gemacht - und zeigen sich beeindruckt von der Arbeit dort.

Stadträte wollen Lösung: Gibt es für den Hort „Zauberburg“ in Dessau eine Lösung am alten Standort?

Dessau/MZ. - Die Eltern der Kinder des Hortes „Zauberburg“ kämpfen weiter um den Verbleib der Einrichtung am Schochplan. Das Jugendamt hatte den Träger, das Urbanistische Bildungswerk, im November in Kenntnis gesetzt, dass eine Sanierung zu teuer sei und die Einrichtungen, Hort und Freizeiteinrichtung „Baustein“, stattdessen in andere Objekte umziehen sollen.