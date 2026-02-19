weather wolkig
Auflagen von Landesverwaltungsamt Stadträte düpieren Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister: Formaler Beschluss zum Haushalt 2026 fällt durch

Im gemeinsamen Haupt- und Finanzausschuss lehnen sich Stadträte gegen OB Reck auf. Dort stand der Beitrittsbeschluss zum Haushalt zur Abstimmung. Was kritisiert wird und wie es nun weitergeht.

Von Heidi Thiemann 19.02.2026, 12:00
In Dessau-Roßlau wird um den Haushalt gerungen.
Dessau-Rosslau/MZ. - Das Signal war deutlich: Auf ihrer gemeinsamen Sitzung haben der Haupt- und Personalausschuss sowie der Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung den Beitrittsbeschluss der Stadt Dessau-Roßlau zur Haushaltsverfügung des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltssatzung 2026 mit großer Mehrheit abgelehnt.