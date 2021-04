Stadtrat von Dessau-Roßlau vorerst ohne Pflichttests oder Masken am Platz

Dessau-Roßlau - Noch vor Beginn der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche hatte das Präsidium um Frank Rumpf (CDU) die Fraktionsvorsitzenden um sich versammelt. Wie meist bei diesen kurzen informellen Vorgesprächen ging es um die Tagesordnung.

Gemeinsam einigte man sich, über das neue Hygienekonzept des Stadtrates, das unter anderem verpflichtende Corona-Tests vorsieht, in der Sitzung weder zu beraten noch abzustimmen. „Das Hygienekonzept wird in den Hauptausschuss verwiesen“, verkündete der Stadtratsvorsitzende Rumpf im Anschluss.

Bislang hatte das Rathaus ein Hygienekonzept für den Rat vorgegeben

Der Stadtrat sei der Verwaltung sehr dankbar, dass sie rechtzeitig ein detailliertes Regelwerk vorgelegt habe. „Allerdings haben mir alle Fraktionen angezeigt, dass es Beratungsbedarf gibt.“ Die Vorlage müsse erst vorberaten werden. Um jedoch die Präsenzsitzung des Stadtrates coronakonform kurz zu halten, sei ein Verweis in den Ausschuss notwendig, so Rumpf.

Bislang hatte das Rathaus ein Hygienekonzept für den Rat vorgegeben. Die Kommunalaufsicht hatte jedoch verfügt, dass sich das Gremium selbst per Beschluss ein Konzept zu geben hat. Nur dann kann der Vorsitzende die Regeln nämlich auch rechtssicher umsetzen und hätte bei Verstößen eine Handhabe, könnte Regelbrecher im Zweifel sogar von der Sitzung ausschließen.

Wann das endgültige Regelwerk in Kraft tritt, ist ungewiss

Entsprechend musste der Stadtrat nun zunächst ein vorläufiges Regelwerk verabschieden. Danach gilt weiterhin keine Maskenpflicht am Platz und es werden auch künftig freiwillige Schnelltests und FFP2-Masken vor der Sitzung angeboten.

Wann das endgültige Regelwerk in Kraft tritt, ist ungewiss. Der Stadtrat kann frühestens bei seiner nächsten Sitzung am 9. Juni darüber befinden. Neben den rechtlichen Aspekten zielt es dann auch darauf, das konsequente Tragen von Masken durchzusetzen. Hier war die AfD mehrfach negativ aufgefallen. Anders am vergangenen Mittwoch: Da trugen die Politiker auch ohne Beschluss ihre Masken im Zwiegespräch, abseits der Plätze und sogar über den Nasen. (mz)