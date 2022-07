Stadtrat von Dessau-Roßlau bekennt sich zur Schulsozialarbeit

Dessau-Roßlau/MZ - Die kleine Abordnung von Schulsozialarbeitern, die am Dienstag in die Sondersitzung des Stadtrates gekommen war, brauchte Geduld. Erst um 21.25 Uhr wurden sie erlöst: Der Stadtrat hat mit überwältigender Mehrheit - es gab nur fünf Enthaltungen - der Beschlussvorlage des Jugendhilfeausschusses zur Weiterführung der Schulsozialarbeit bis Juli 2024 an den 12 nicht vom Land geförderten Schulen zugestimmt.

