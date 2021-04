Stadtrat Dessau-Roßlau beschließt maßgeschneiderte Regeln, um Dauerkritiker zu bremsen

Der Stadtrat will einem Dauerkritiker in der Einwohnerfragestunde den Wind aus den Segeln nehmen und hat dafür eigens seine Geschäftsordnung angepasst.

Dessau-Roßlau - Der Stadtrat hat seine Regeln für die Einwohnerfragestunde geschärft. Die Änderungen sind - wie Stadtratspräsident Frank Rumpf (CDU) selbst andeutete - sozusagen maßgeschneidert auf einen Mann, der in allen Sitzungen des Stadtrats und dessen Ausschüssen auftritt und die Gremien immer wieder und mit oft gleich gelagerten Fragen überzieht.

Der Bürger kennt sich in der Geschäftsordnung des Stadtrates durchaus gut aus und bringt die Gremien mit seiner kleinlichen Auslegung der Paragrafen mitunter auch in Bedrängnis.

„Da wird massiv in Bürgerrechte eingegriffen und der Oberbürgermeister macht mit“

Teilnehmer der Sitzung am Mittwoch konnten sich davon wieder einmal ein Bild machen. Erneut kritisierte der Bürger in der Einwohnerfragestunde unter anderem, dass seine Beschwerden nicht - wie laut Geschäftsordnung vorgesehen - als Beschluss auf die Tagesordnung des Stadtrates gelangt seien. Er monierte zudem, dass die Antworten auf seine Fragen häufig zu spät kämen.

„Da wird massiv in Bürgerrechte eingegriffen und der Oberbürgermeister macht mit“, meinte der Mann. Ein weiterer häufiger Vorwurf von ihm ist, dass die Niederschriften aus vergangenen Sitzungen nicht pünktlich vorliegen würden.

Den Dauerkritikpunkten begegnete der Stadtrat nur wenige Minuten später, indem er seine Geschäftsordnung anpasste. Zum einen wurde mit dem Beschluss ein Satz gestrichen, der bislang die Lesart zuließ, der Rat habe über Bürgerbeschwerden und Bürgeranregungen abzustimmen.

Auch das Thema Niederschrift haben die Mandatsträger in einem Abwasch gleich mit erledigt

In diesem Punkt gehe das Regelwerk über die Vorgaben der Landesverfassung hinaus, argumentierte der Stadtratsvorsitzende. „Es gibt keinen Grund, über Beschwerden zu beschließen. Bei uns steht das aber so drin“, erklärte Rumpf. Die Folge sei, dass sich der Stadtrat theoretisch auch damit befassen müsse, wenn sich ein Bürger offiziell darüber beschwere, wenn er in einen Hundehaufen getreten sei. Streiche man den Passus dagegen, erhalte der Bürger noch dazu schneller Antwort auf seine Fragen oder Beschwerden.

Auch das Thema Niederschrift haben die Mandatsträger in einem Abwasch gleich mit erledigt. Statt der Formulierung „die Niederschrift ist zur nächsten Sitzung zuzuleiten“ heißt es nun: „Die Niederschrift soll nach Unterzeichnung, spätestens zur nächsten Sitzung, allen Mitgliedern des Stadtrates und dem Oberbürgermeister elektronisch zugeleitet werden.“ Damit ist die Maßgabe etwas weniger absolut und kann jetzt schwieriger beanstandet werden.

Wegen Corona können in Ausschüssen Einwohnerfragen aktuell nur schriftlich eingereicht werden

Doch es zeichnete sich bereits eine neue Runde in dem fortwährenden Katz-und-Maus-Spiel ab. So warf der Einwohner Ausschussvorsitzenden und Verwaltung vor, seine Fragen zu verfälschen. Wegen Corona können in Ausschüssen Einwohnerfragen aktuell nur schriftlich eingereicht werden und sollen dann vom Sitzungsleiter verlesen werden. „Dabei werden entscheidende Passagen weggelassen“, so der Bürger.

Hierauf reagierte Oberbürgermeister Peter Kuras erbost. „Ich wehre mich gegen den Vorwurf, wir würden Fragen nicht richtig vorlesen.“ Gleichwohl räumte er ein, es gebe Fälle, in denen Fragen sehr umfangreich und schlecht verständlich seien. Man versuche dann zu vereinfachen, so Kuras.

Anschließend folgte noch ein Wortgefecht mit der Beigeordneten für Stadtentwicklung und Umwelt, Christiane Schlonski, zu einem Thema aus deren Bereich. Die maximale Fragezeit war da aus Sicht des Stadtratspräsidenten bereits um, weshalb er dem Bürger das Wort abschnitt. Da der sich jedoch weigerte, das Mikrofon freizugeben, rief Rumpf am Ende den Ordnungsdienst hinzu. Der Mann verließ daraufhin schimpfend die Sitzungshalle. (mz)