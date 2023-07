Verkehr Städtische Blitzer sind weiterhin zugelassen - Raser kommen in Dessau nicht davon

Verkehrssündern in Dessau-Roßlau droht auch weiterhin ein Bußgeldbescheid. Während in Halle die Zulassung für drei sogenannte Starenkästen ausläuft, wird in Dessau weiterhin geblitzt.