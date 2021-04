Stadt unterstützt das kleine Dessau-Roßlauer Amazon mit über 50.000 Euro

Dessau-Rosslau - Das neue „Amazon“ für Dessau-Roßlau wird von der Stadtverwaltung mit 53.500 Euro unterstützt. Mit der Summe soll der gemeinsame Online-Marktplatz von Händlern und Gastronomen in der Stadt nun zeitnah angeschoben werden. Wie beim Branchenriesen Amazon werden Läden hier vorrätige Produkte anbieten, die die Kunden entweder abholen können oder noch am selben Tag geliefert bekommen, so das Versprechen.

Die Initiative für die Internetplattform kommt vom hiesigen Händlerzusammenschluss „CityNet“. Der Verband hatte einen Antrag auf finanzielle Unterstützung an die Stadt gestellt.

In gemeinsamer Sondersitzung haben Finanz- und Wirtschaftsausschuss am Dienstag dem Anliegen jeweils einstimmig zugestimmt. Auch CDU und AfD, die in den vergangenen Monaten jeweils eigene, ähnlich gelagerte Projekte einbrachten, trugen die Entscheidung mit.

„Damit ist der Beschluss gefasst und muss nicht mehr durch den Stadtrat. Denn der bewilligte Betrag liegt unterhalb der Wertgrenze“, erklärte der Vorsitzende des Finanzausschusses am Donnerstag gegenüber MZ. Das hatte Weber nach eigener Aussage genau so beabsichtig. Er habe das Thema mit dem schnellen Vorgehen möglichst aus dem OB-Wahlkampf heraushalten wollen. Eine rasche Entscheidung sei auch deshalb wichtig gewesen, da der Internetauftritt eine wichtige Stütze in der Corona-Pandemie sei.

CityNet könne nun sofort loslegen. Für den Verband war laut Weber Ralf Zaizek im Ausschuss. Nach dessen Angaben seien aktuell 35 Händler an Bord. Etwa 70 brauche man am Ende, so Weber. Starten will CityNet nach früheren Angabe bei mindestens 50 Teilnehmern.