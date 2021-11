Stadt und Jäger in Dessau rufen zur Baumpflanzaktion auf - 5.000 Bäume für die Lobenbreite

MZ/Dessau/oml - Die Stadt Dessau-Roßlau und die Jägerschaft rufen zu einer Pflanzaktion am Samstag, dem 13. November im Stadtwald Lobenbreite auf. In den vergangenen Wochen hatte die Jägerschaft Spenden in Höhe von rund 21.000 Euro gesammelt, um durch Trockenheits- und Sturmschäden ausgedünnte Waldgebiete in der Stadt wieder aufzuforsten.

Dazu kommt es nun am Samstag ab 9 Uhr morgens. Teilnehmer sollten der Witterung angepasste Kleidung mitnehmen. An Setzlingen stehen Esskastanien, Roteichen, Wildäpfel und -birnen zur Verfügung.

Fußgänger und Radfahrer kommen zur Pflanzfläche am besten, indem sie von der Reppichauer Straße, Höhe Lobenbreite, nordöstlich in den Wald hineinfahren. Von der Burgkühnauer Alee aus sollten sie sich hingegen südwestlich halten.