Stadt meldet 23 weitere Fälle - Vier weitere Hotspots in Schulen und Kitas

Dessau-Rosslau - Nach 34 Fällen am Dienstag hat Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt am Mittwoch weitere 23 neue Corona-Infektionen gemeldet. Bei den Betroffenen handelt es sich um acht weibliche und 15 männliche Personen, die zwischen zwei und 81 Jahren alt sind. Zugleich wurden „zahlreiche“ weitere britische Mutationen nachgewiesen. Eine genaue Zahl nannte die Stadtverwaltung nicht.

Der aktuelle Inzidenzwert für Dessau-Roßlau lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 122,3. Das Auf und Ab der vergangenen Tage geht damit weiter. Sachsen-Anhalt Landesschnitt lag am Mittwoch bei 184,5.

Stark betroffen sind weiter die Schulen und Kitas in Dessau-Roßlau. Am Dienstag hatte die Stadtverwaltung vier Hotspots benannt, am Mittwoch kamen zwei weitere Schulen und zwei weitere Kitas dazu. Betroffen sind die Grundschule Tempelhofer Straße und die Sekundarschule Friedensschule. Dort musste jeweils eine Klasse in Quarantäne. Dazu kommen die Kita „Pusteblume“und die Kita „Benjamin Blümchen“. Dort müssen insgesamt drei Gruppen vorerst zu Hause bleiben.

Das Städtische Klinikum hat derzeit 26 Corona-Patienten, von ihnen sind vier auf der Intensivstation untergebracht. Es ist ein weiter Patient aus Dessau-Roßlau verstorben.

In den beiden Testzentren in Dessau und Roßlau wurden am Dienstag 72 Tests vorgenommen, von denen drei Ergebnisse positiv waren.

Mit den 23 Neuinfektionen liegt Dessau-Roßlaus Infiziertenzahl bei 2.851 Fällen seit Pandemiebeginn. Die Anzahl der Genesenen hat sich am Mittwoch um zusätzliche 40 Personen auf 2.437 erhöht.