Ab diesem Jahr sollen Kitas und Kindertagespflegestellen in Dessau-Roßlau 85 statt bislang 80 Cent pro Kind und Tag für gesundes Essen erhalten. Den Zuschuss gibt es seit 2020. Wie der ankommt, wofür er genutzt wird und wie es in Zukunft weitergehen soll.

Dessau-Rosslau/MZ - Der Zuschuss für gesunde Ernährung von Kindern in Kindertagesstätten und der Kindertagespflege in der Stadt soll rückwirkend ab dem 1. Januar diesen Jahres um 5 Cent auf 85 Cent angehoben werden. Im Jugendhilfeausschuss, der als erster Ausschuss den Beschluss behandelte, gab es durchweg Zustimmung. Auch weitere Ausschüsse behandeln die Vorlage noch, bevor sie am 5. Juli in den Stadtrat eingebracht wird.