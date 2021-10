Stadt Dessau-Roßlau will neues Sirenennetz aufbauen - 500.000 Euro sollen investiert werden

Dessau-Rosslau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau will rund eine halbe Million Euro in den Aufbau eines Sirenennetzes investieren. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die am Mittwoch dieser Woche im Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz diskutiert werden wird. Einreicher der Vorlage ist Oberbürgermeister Robert Reck.

Insgesamt sollen zur Warnung der Bevölkerung 17 Sirenen im Stadtgebiet installiert werden. Der Aufbau des Netzes soll im kommenden Jahr erfolgen. Dessau-Roßlau hofft bei der Investition auf Fördermittel von Land und Bund in Höhe der Hälfte der Anschaffungs- und Aufbaukosten.

Mit der Investition reagiert die Stadtverwaltung auf die Naturkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Bislang hatte das Amt für Brand- und Katastrophenschutz über Warnungen mittels App und über die Medien informiert. Im Stadtgebiet wurden Anfang der 1990er Jahre fast alle Sirenen durch den Bund verkauft. In der Doppelstadt gibt es derzeit lediglich sechs einsatzbereite Sirenen in Sollnitz, Meinsdorf, Mühlstedt, Streetz, Neeken und Rietzmeck.