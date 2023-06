Debatte Stadt Dessau-Roßlau will Eintrittspreise in Bäder erhöhen - Politiker hadern mit dem Vorhaben

Die Stadt Dessau-Roßlau will die Eintrittspreise in ihre kommunalen Bäder erhöhen. Der Kulturausschusses vertagt die Entscheidung, um Bedenkzeit zu haben. Was die Knackpunkte sind.