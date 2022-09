Stadt Dessau-Roßlau und Händler halten an Weihnachtsbeleuchtung fest

Dessau will - anders als von einem Umweltschutzverein gefordert - nicht auf Beleuchtung verzichten.

Dessau-Roßlau/MZ - Der Vorschlag des Umweltschutzvereins „Deutsche Umwelthilfe“, weitgehend auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten, um Strom zu sparen, ist in Dessau-Roßlau durchgefallen. Sowohl die Stadt als auch Händlervertreter erteilten der Idee eine Abfuhr. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch hatte angeregt, in der Energiekrise sollten Privatleute und Kommunen auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Er halte das für eine „Selbstverständlichkeit“. Man solle in diesem Jahr „innehalten“. Wörtlich sagte er: „Vielleicht lässt sich dies ja auf jeweils einen beleuchteten Baum pro Gemeinde reduzieren.“ Bewusst zu verzichten, könne diese Weihnachtszeit sogar zu einer „ganz besonderen“ machen.