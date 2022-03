Stadt Dessau-Roßlau sucht weiter Helfer - warnt aber auch vor privater Unterbringung von Flüchtlingen

Dessau-Roßlau/MZ - Die Stadt sucht dringend weitere ehrenamtliche Unterstützer und Dolmetscher zur Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge, warnt aber vor einer vorschnellen Unterbringung im privaten Bereich.

An mehreren Stellen werdenHelfer gesucht

Die Ehrenamtlichen sollen in der städtischen Notunterkunft, der Turnhalle des Berufsschulzentrums, eingesetzt werden. Auch in der Jugendherberge werde Hilfe, etwa bei der Essensversorgung, gebraucht. Im Spendenlager, dem Mehrgenerationshaus, werden Helfer gesucht, die die Sachspenden sortieren, katalogisieren und weiterverteilen. Zudem werden täglich zwischen 8 und 10, 12 und 14 sowie 18 und 20 Uhr Dolmetscher benötigt, die in diesem Zeitraum für Fragen und Probleme der Flüchtlinge zur Verfügung stehen.

Einmal im Privaten aufgenommene Flüchtlinge können nicht ohne Weiteres in eine Notunterkunft umziehen

Privatleuten, die Flüchtlinge bei sich zuhause aufnehmen wollen, rät die Stadt „mit Augenmaß“ zu handeln. Grund: Einmal im Privaten aufgenommene Flüchtlinge können nicht ohne Weiteres in eine Notunterkunft umziehen. In der Anlaufstelle würden zwar 150 Schlafplätze zur Verfügung stehen, so die Stadt. „Diese werden in den kommenden Tagen belegt sein. Schrittweise erfolgt von dort die Unterbringung in dezentralen Wohnungen durch die Stadt Dessau-Roßlau.“ Gleichzeitig müssten freiwerdende Kapazitäten in der Turnhalle aber dem Land für weitere Zuweisungen gemeldet werden. Für ukrainische Flüchtlinge, die eine private Unterkunft bei Freunden oder Verwandten haben, soll keine anderweitige Unterbringung erfolgen.

Die Freiwillige Feuerwehr Mildensee beteiligt sich an Spendensammelaktion

Die Freiwillige Feuerwehr Mildensee beteiligt sich unterdessen an der Spendensammelaktion für Flüchtlinge. Am Freitag, 18. März, ruft die Wehr Spender dazu auf, Hilfsgüter zwischen 16 und 19 Uhr am Gerätehaus, Pötnitz 1, abzugeben.

Gebraucht werden Handtücher, kleine Elektroartikel wie Wasserkocher, Toaster, und Mikrowellen, Powerballs und Staubsauger. Für Kleinkinder fehlt es an Babynahrung, Babyhygieneartikeln, Pflegeartikeln, Windeln, Kinder-WC-Sitzen, Hochstühlen, Babybetten und Babyreisebetten. Weiter werden benötigt: Hygieneartikel für alle Altersklassen, Töpfe, Pfannen, Besteck, Geschirr (verpackt im Paket, mindestens sechs Stück), Bettwäsche (Bettdecken, Kissen) und Lampen. Spielzeug und Kleidung wird derzeit dagegen nicht gebraucht.

Wie die Ortswehrleiterin Gina Leideritz sagte, habe man sich in der Feuerwehr zusammen mit dem Förderverein und dem Ortschaftsrat dazu entschlossen, Spenden zu sammeln. Feuerwehrangehörige werden die Spenden am Freitag entgegennehmen und anschließend ins Mehrgenerationshaus bringen, wo sie ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden.

Bürger, die helfen möchten, können sich unter 0340/24005547 (montags bis mittwochs, 8 bis 13 Uhr) oder per E-Mail: spenden-ukraine@vhs.dessau-rosslau.de melden. Es wird gebeten folgende Informationen bereitzuhalten: Kontaktdaten, mögliche Einsatzzeiten, gewünschte Einsatzmöglichkeit.