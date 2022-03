Stadt Dessau-Roßlau sucht für Ukraine-Flüchtlinge dringend nach Wohnraum

Dessau-Roßlau/MZ/AGE - Die Stadtverwaltung ist zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen weiterhin auf der Suche nach geeignetem Wohnraum. Dazu hat das Rathaus in dieser Woche ein Portal zur Meldung von Wohnraum über die Internetseite der Stadt freigeschaltet, sagte Katrin Kuhnt, Referatsleiterin beim Oberbürgermeister. Es ginge um fertig eingerichtete Wohnungen, um möglichst schnell Menschen unterzubringen, betonte sie. Der neue Dienst ist über die Startseite der Stadt zu finden, dort einfach den Button „Digitales Rathaus“ anklicken oder direkt über: https://service.dessau-rosslau.de/. Über das Haus-Symbol „Unterkunft Menschen aus Ukraine“ können Anbieter dann ihre persönlichen Angaben und Informationen zum Wohnraum eingeben und diese an das Sozialamt versenden.

Im Sozialamt werde dann geprüft, welcher Wohnraum in welchem Umfang benötigt wird, so Kuhnt. Bei Bedarf melden sich die Mitarbeiter dann unter den angegebenen Kontaktdaten des Anbieters.

Darüber hinaus bittet die Stadt weiterhin um Sachspenden, die für die Flüchtlinge aus der Ukraine bestimmt sind. Aktuell werden neben Badelatschen und neuer Unterwäsche für Kinder und Erwachsene vor allem Ausstattungsgegenstände für die künftigen Unterkünfte benötigt. Besonders gefragt sind so alltägliche Dinge wie Geschirr, Besteck, Gläser oder auch Kopfkissen.

Dagegen bittet Dessau-Roßlau eindringlich darum, auf Spenden von Bekleidung oder von Plüschtieren zu verzichten. „Darum bitten wir um Verständnis“, sagte Kuhnt.

Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, sollten die Sachspenden nicht direkt in den Notunterkünftigen abgegeben werden, sondern in der zentralen Spendenannahmestelle der Stadt. Diese befindet sich in der Flössergasse 31 von Dessau.

Die Annahmestelle hat montags bis donnerstags 9.30 Uhr bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Freitags ist sie in der Zeit von 9.30 Uhr bis 12 Uhr erreichbar.