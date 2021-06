Stadt Dessau-Roßlau schafft weitere Parkplätze für das MVZ im Auenweg

25 Stellplätze sind in der Gablenzstraße für das MVZ geschaffen worden.

Dessau/MZ - Für das Medizinische Versorgungszentrum im Auenweg stehen ab sofort 25 neue Parkplätze zur Verfügung. Die Stadt habe damit auf den anhaltenden Engpass an Stellflächen rund um das MVZ reagiert und im Bereich der Gablenzstraße auf einer Wiese neue Parkflächen angelegt, so das Klinikum in einer Mitteilung. Das Areal umfasst rund 200 Quadratmeter.

Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Es fehlen noch die Parkplatzmarkierungen und die Verkehrsschilder. Dann soll die Fläche als Zwei-Stunden-Kurzzeitparkplatz fungieren. Diese Arbeiten sollen bis spätestens Mitte Juli beendet sein.

Im Zuge der seit Anfang Mai durchgeführten Arbeiten am Parkplatz wurde auch der Einmündungsbereich an der Kreuzung Neuenhofenweg und Gablenzstraße erneuert.

Bereits im Oktober hatte die Stadt an der Ecke Auenweg/Schochplan 35 neue Parkplätze für das MVZ geschaffen.