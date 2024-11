Die Hochschule Anhalt moniert einen mangel an Plätzen in Dessauer Studentenwohnheimen. Das Rathaus kontert: Jeder Student findet eine Wohnung. Dennoch soll es noch in diesem Jahr eine Gesprächsrunde geben.

Dessau-Roßlau/MZ. - Nach der Kritik der Hochschule Anhalt an zu wenig Plätzen in Studentenwohnheimen will Oberbürgermeister Robert Reck noch in diesem Jahr zu einem „Wohnungsgipfel“ einladen.