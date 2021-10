Stadt bringt sich auf Expo in München ins Gespräch

Klopfen nun in der Doppelstadt weitere potenzielle Investoren an?

Dessau-Rosslau/MZ/AGE

- Nach einer coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr hat sich die Stadt Dessau-Roßlau gemeinsam mit der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH (DWG) in diesem Jahr wieder auf Europas größter Fachmesse für Immobilien und Investitionen, der Expo Real in München präsentiert. Wie Stefan Horvàth vom städtischen Amt für Wirtschaftsförderung erklärte, dient die Messe dem Austausch und der Anbahnung von Geschäftskontakten. „Wir sind mit einem interessanten Angebot an Gewerbeflächen und Grundstücken vertreten gewesen“, sagte Horvath und verwies auf vertiefende Gespräche auf Entscheiderebene mit Projektentwicklern und Investoren. „Im Anschluss an die Messe werden diese Gespräche nun intensiviert werden.“

Am Gemeinschaftsstand

Auch Oberbürgermeister Robert Reck war zur Messe in München zugegen. Sein Eindruck ist, dass „Dessau-Roßlau als Standort für Investitionen immer stärker in den Focus von Investoren und Projektentwicklern rückt“. Nicht zuletzt sei dies das Ergebnis eines schlagkräftigen Standortmarketings, resümiert Reck die diesjährige Beteiligung der Stadt. „Die ExpoReal ist ein wichtiger Platz zur Pflege und des Ausbaus des Netzwerkes mit Entscheidern der Immobilienbranche“, sagte er.

Neben Oberzentren wie Magdeburg, Halle, Jena und Leipzig war die Stadt vom 11. bis 13. Oktober erneut Mitaussteller am Gemeinschafts-stand der Metropolregion Mitteldeutschland.

Unterstützend zur Präsentation des Wirtschaftsstandortes wurden die für Investoren ebenso wichtigen weichen Standortfaktoren sowie die touristischen Highlights durch die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau vor Ort präsentiert, teile die Stadtverwaltung weiter mit.

Gute Bedingungen

Die Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen Expo Real findet jeden Oktober in der Landeshauptstadt Bayerns statt. Seit 1998 ist diese Messe jährlich drei Tage lang Gastgeber für die gesamte Branche. Als größte B2B-Fachmesse in Europa bietet sie beste Bedingungen für effizientes Networking.