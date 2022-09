Stabhochsprungmeeting auf dem Dessauer Marktplatz -Flugshow vorm Rathausfenster

Dessau/MZ - Stabhochspringer sind ein eigenes Völkchen für sich. Herrscht sonst in der Leichtathletik oft - wie im Leistungssport allgemeine - eine adrenalingetriebene Rivalität, fühlen sich die Jäger der Höhen einander verbunden. Sie erklären das damit, dass ihre Wettkämpfe Stunden dauern und sie zwischen den Sprüngen viel Zeit haben, sich auszutauschen - und sich zu helfen. Ein Beispiel: Als Gillian Ladwig am Dienstagabend vor dem Dessauer Rathaus bei seinem ersten Versuch über die Höhe von 5,73 Meter die Latte mit herunterriss, war es nicht etwa ein Trainer, der dem Schweriner als Erster einen Rat gab, was er hätte anders und besser machen können, sondern mit Valentin Lavillenie einer seiner Konkurrenten beim Marktplatz-Meeting in der Bauhausstadt.