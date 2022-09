Stabhochsprung auf dem Marktplatz Dessau vor zweiter Auflage - Erste Hochkaräter stehen fest

Vor spektakulärer Kulisse steigt am 13. September wieder das Stabhochspringen auf dem Dessauer Marktplatz.

Dessau/MZ - Bei Anhalt Sport weiß man: Der Wettkampfort ist schon so etwas wie die halbe Miete. In zehn Tagen ist es zum zweiten Mal soweit, dass sich einige der besten Stabhochspringer der Welt auf dem Dessauer Marktplatz direkt vor der Marienkirche in Höhen von weit über fünf Meter katapultieren.