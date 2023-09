Sprengung in Zerbst Drei Täter überfallen Postbank - Dessauer Polizei sucht Zeugen - Täter mit roter Farbe an den Händen?

Ein Tätertrio soll nach dem Überfall auf die Volksbank Zerbst samt Geldkassette mit Rädern geflüchtet sein. Es handelt sich um die erste Sprengung eines Geldautomaten in diesem Jahr in der Region Anhalt. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben in der Nacht ohne Erfolg.