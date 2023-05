Hilfe nach Notruf Spitzenplatz in Sachsen-Anhalt - Dessau-Roßlaus Retter halten Zwölf-Minuten-Frist fast immer ein

Die Stadt Dessau-Roßlau hat große Fortschritte in der Einhaltung der sogenannten Hilfsfrist gemacht. So gut wie immer ist der Krankenwagen in zwölf Minuten vor Ort. Was die Erklärung ist. Was man im Hintergrund alles getan hat und tut.