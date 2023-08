Mit dem Geld in Höhe von mehr als 4.000 Euro will das Hospiz schwer kranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllen.

Hospiz-Event am Kühnauer See

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Das Dessauer Hospiz hat am vergangenen Freitag beim 16. Event Anhalt-Hospiz am See bei Großkühnau Spendengelder in Höhe von mehr als 4.000 Euro einwerben können. Zu verdanken ist diese Gesamtsumme 533 Dessau-Roßlauer Freizeitsportlern, die für eine gute Sache radelten, ruderten, joggten, Basketball spielten oder wanderten und damit jede Menge Euro den Sponsoren der Traditionsveranstaltung aus der Tasche lockten.