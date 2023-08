Hospiz-Event am Kühnauer See Spitze: 533 Freizeitsportler fahren für Dessauer Hospiz eine Rekord-Spendensumme ein

Das Dessauer Hospiz hat am Freitag beim 16. Event Anhalt-Hospiz am See bei Großkühnau Spendengelder in Höhe von mehr als 4.000 Euro einwerben können. Mit dem Geld will das Hospiz schwer kranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllen.