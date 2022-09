Spezielles Angebot - UCI Kinowelt in Dessau macht mit beim ersten bundesweiten Kinofest

Am zweiten September-Wochenende findet das erste bundesweite Kinofest statt. Über 600 Kinos sind dabei. Dessau auch.

Die UCI Kinowelt in Dessau.

Dessau/MZ - Die UCI Kinowelt in der Dessauer Wolfgangstraße beteiligt sich am 10. und 11. September am ersten bundesweiten Kinofest. Das hat das Unternehmen mitgeteilt.