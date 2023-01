Schlechte Nachrichten für Autofahrer Sperrungen und Tempo 30 - Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau für acht Monate Baustelle

An der Elbebrücke wird in den kommenden Monaten gebaut. Das hat Folgen für den Verkehr. Es kommt zu Behinderungen und an mehreren Wochenenden sogar zu einer Vollsperrung.