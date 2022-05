Spenden für Ukraine-Flüchtlinge: Stipp-Visite im Möbellager der Stadt Dessau-Roßlau

Mit Spenden aus der Bevölkerung sind in Dessau-Roßlau bereits 120 Wohnungen schlüsselfertig eingerichtet worden. Weiterhin werden Möbel benötigt. So sieht die Arbeit im Spenden-Lager aus.

Dessau/MZ - „Habt ihr den Lkw wieder hingekriegt? Dann klappt am Nachmittag ja vielleicht doch noch die Tour in die Muldstraße?“ - Constance Klein blättert die Seite auf dem Klemmbrett um und zieht das Handy aus der Hosentasche. Hier läuft alles über direkte Absprachen und Kontakte. Ebenso planvoll wie auch flexibel bei plötzlich veränderten Umständen. Bei Constance Klein laufen an diesem Tag die Fäden zusammen. Eigentlich arbeitet sie in der IT-Abteilung der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, seit März aber im „Stab Ukraine-Hilfe“ der Stadt.