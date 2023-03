Hilfe für sozial benachteiligte Menschen in Dessau Spende macht es möglich - Warum im Franz-Treff ein Waschtag für große Freude sorgt

Dank einer Spende können bedürftige Menschen in der Einrichtung in der Franzstraße in Dessau ab sofort ihre Kleidung waschen. Das ist aber nicht das einzige Hilfeangebot.