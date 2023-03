Dessau/MZ/Sib - In Fortsetzung seiner Veranstaltungsreihe „Special Guest“ begrüßt das Anhaltische Theater Dessau am 30. März im Großen Haus den Journalisten und Schriftsteller Alexander Osang. Der Reporter gehört zugleich zu den angesehensten Schreibern im deutschen Literaturbetrieb.

Alexander Osang, geboren 1962 in Ost-Berlin, studierte Journalistik in Leipzig und arbeitete nach der Wende als Chefreporter der Berliner Zeitung. Für seine Reportagen erhielt er mehrfach den Egon-Erwin-Kisch-Preis und den Theodor-Wolff-Preis. Alexander Osang schreibt heute für den „Spiegel“ aus Tel Aviv, davor lebte er in Berlin und acht Jahre lang in New York. Sein erster Roman „Die Nachrichten“ wurde unter anderem mit Jan Josef Liefers, Uwe Kockisch und Henry Hübchen verfilmt und mit zahlreichen Preisen, darunter dem Grimme-Preis, ausgezeichnet.

Im Sommer 2022 lieferte Osang dem Feuilleton Gesprächsstoff, als sich im Berliner Ensemble die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem ersten größeren öffentlichen Auftritt seit Ende der Kanzlerschaft den Fragen des Spiegel-Reporters stellte.

In Dessau liest Osang nun aus seinem aktuellen Werk „Das letzte Einhorn: Menschen eines Jahrzehnts“. Die darin enthaltenen Reportagen der Jahre 2010 bis 2020 entwerfen wie nebenbei das Porträt eines ganzen Jahrzehnts. Am Beginn steht die Finanzkrise, am Ende die Coronapandemie, dazwischen Afghanistan, Fukushima, Terrorismus, die Flüchtlingskrise 2015 und der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien.

Alexander Osang erzählt von Menschen und Orten, in deren Geschichten die großen Zeitläufe eingeschrieben sind. Ob Politiker, Sportler, Menschen aus der Finanz- und Medienbranche, Unbekannte, die plötzlich im Licht der Öffentlichkeit stehen – seine Texte treffen immer ins Schwarze, und doch vermeiden sie das Fertige, Unumstößliche, um Objektivität Bemühte. Auf diese Weise gelingt ihm beides: berührende menschliche Porträts und eine Erzählung gesellschaftlicher Umbrüche, die uns in Zukunft beschäftigen werden.

