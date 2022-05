Spaten in Position - Dessau-Roßlau baut eine neue Rettungswache, um Wege zu verkürzen

In das neue Gebäude im Dessauer Norden werden 6,5 Millionen Euro investiert. Fertigstellung ist Ende 2023 geplant.

Sabrina Nussbeck, Lutz Kuhnhold, Andreas Scheffler und Dino Höll an den Spaten in der Dessauer Walderseestraße beim feierlichen Akt.

Dessau/MZ - Die Baugrube der künftigen Rettungswache in der Dessauer Walderseestraße ist schon in weiten Teilen ausgehoben. Unmittelbar vor dem Baufeld hatte die Baufirma eine Fuhre Sand geliefert - in der vier Spaten stecken.