Sparzwang stoppt nicht vor Gotteshäusern - Zieht euch warm an!

Dessau-Rosslau/MZ - Je dunkler und kälter es draußen wird, umso größer wird zuhause die Versuchung, am Thermostat vom Heizkörper zu drehen. In öffentlichen Gebäuden indes bleibt das wirkungslos. Hier gelten jetzt bundesweit Festlegungen zur Energie- und Heizkosteneinsparung. Maximal 19 Grad Celsius sind drin.

Der Sparzwang macht auch nicht Halt vor den Kirchentüren. Als Körperschaften des öffentlichen Rechts gelten auch für die Kirchengemeinden die gesetzlichen Regularien. Weniger Heizung in den Kirchengebäuden, gedimmte Beleuchtungen. „Für Gottesdienste, Konzerte und andere Veranstaltungen soll das Wohlbefinden der Besucher im Fokus stehen.“ Ziel sei, nicht das Gebäude zu heizen, sondern Wärme an die Sitzplätze zu bringen, meint Siegrun Höhne, Umweltbeauftragte der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Da können Bankheizungen, Decken oder isolierte Sitzkissen zum Einsatz kommen. Über das konkrete Vorgehen entscheiden die gewählten Gemeindekirchenräte vor Ort.

Große Kirchen besonders kostspielig - Rückkehr in kleine Winterkirchen

Bleiben die Gotteshäuser und Gemeinderäume nun kalt, könne man nur sagen und raten: Zieht Euch warm an! So sieht es Pfarrerin Geertje Perlberg von St. Johannis und St. Marien in Dessau. Aktuell ließe sich noch nicht abschätzen, welche Energiekosten auf die Gemeinde zukommen. Denn anders als für die Gaskunden, denen der Versorger bereits prophylaktisch höhere Monatsabschläge abbucht, sei für die Fernwärme, mit der das Johannisviertel versorgt wird, noch alles offen.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sollen jetzt - solange es die Pandemie zulässt - in St. Johannis Gottesdienste auch wieder in der Winterkirche gefeiert werden. Denn fest steht: Die große Kirche kostet in der Heizperiode viel Geld. Im Durchschnitt waren das in den Vorjahren an Betriebskosten rund 16.000 Euro. Wie sich nun erhöhte Heiz- und Stromkosten auswirken, bleibt abzuwarten.

Das sei auch abhängig davon, für wie viele Großveranstaltungen eingeheizt werden müsse. Der Gemeindekirchenrat wägt jede Entscheidung einzeln ab, in Abhängigkeit von der aktuellen Wetterlage. Bleibt es beispielsweise nächste Woche noch vergleichsweise mild, müsse möglicherweise für das Orgelkonzert zum Reformationstag nicht geheizt werden. Anders als für das Mozart-Requiem am Vortag vom Totensonntag. Hier kann es an beiden Tagen voll werden in der Johanniskirche. Auch diese Synergie-Effekte haben heutzutage Gemeindekirchenräte und Pastoren im Blick: Da lohnt es sich, die Umluftheizung anzuschalten.

Unterschiede zwischen Stadt und Land

„Die Gemeindekirchenräte vor Ort wissen schon genau, was sie zu tun haben und was sie machen können“, sagt auch Jürgen Tobies, Kreisoberpfarrer im Kirchenkreis Anhalt-Zerbst und Pfarrer von Roßlau in St. Marien. Keinerlei Probleme sieht er in den Dörfern. „Hier werden die Kirchen gar nicht oder nur partiell gewärmt.“ So hatten Neeken, Rietzmeck und Brambach noch nie eine Heizung gehabt und werden in Streetz und Natho nur ein paar wenige Bänke beheizt. Im Dorf kämen die Gläubigen zum Gottesdienst und gehen danach wieder heim. Das sei im Sommer und auch im Winter schon immer so gewesen.

Einzig die Kirchen in Roßlau und Rodleben haben eine richtige Heizung. Hier allerdings ist auch die Nutzung vielschichtiger. So wird die Kirche Rodleben auch für Veranstaltungen des Kindergartens genutzt und finden in Roßlau mehrmals im Jahr verschiedene Konzerte statt. In eiskalten Kirchen haben Musiker und Instrumente Probleme. Auch steht in der Roßlauer Stadtkirche für den 13. November eine Hubertusmesse mit jagdlichem Programm und Musik im Kalender.