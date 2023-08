Putzen als Berufung Sparkasse und Horten als erste Kunden - Holger Viol hat vor 25 Jahren Reinigungsfirma gegründet

Holger Viol leitet seit 25 Jahren die Firma GSV Gebäudereinigung & Grundstücksdienste in Dessau. Ein besonderes Jubiläum. Was sich in dieser Zeit verändert hat und was geblieben ist.