Sorgt kostenloses Schülerticket in Dessau-Roßlau für weniger Elterntaxis vor Schulen?

Seit 1. November können Schüler der Doppelstadt kostenlos Bus fahren - zur Schule und in der Freizeit. Dieses Angebot der Dessauer Verkehrsgesellschaft kommt gut an. Warum es trotzdem weiter Elterntaxis vor Schulen geben wird.

Dessau/MZ - Es ist 7 Uhr am Morgen: Noch herrscht in der Dessauer Peterholzstraße vor dem Walter-Gropius-Gymnasium die Ruhe vor dem Sturm. Hier und da huscht mal ein Fahrradfahrer durch die Dunkelheit. Vereinzelt laufen einige wenige überpünktliche Schüler in Richtung Schulhof. Doch gegen 7.15 Uhr wird das Treiben viel bunter und erinnert an einen Taubenschlag: